Криклий пообещал спасти Панютинский вагоноремонтный завод В Лозовском городском совете сообщили о том, что заводу вернут прежний заказ на ремонт 1 223 железнодорожных вагонов.



Ранее сообщалось, что трудовой коллектив вагоноремонтного завода находится на грани забастовки. Люди готовы перекрывать железную дорогу. Из-за отсутствия госзаказа администрация перевела предприятие на 4-дневную рабочую неделю. В настоящее время рабочие заняты, в основном, порезкой вагонов, списанных в силу своей изношенности.



По информации городского совета г. Лозовая, недавно председатель ХОГА Алексей Кучер встречался с профильным министром. На встрече обсуждалась ситуация на заводе. Владислав Криклий обещал, что предприятие до конца года получит заказ на ремонт вагонов в полном объеме.



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