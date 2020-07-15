Криклий пообещал спасти Панютинский вагоноремонтный завод

В Лозовском городском совете сообщили о том, что заводу вернут прежний заказ на ремонт 1 223 железнодорожных вагонов.
Ранее сообщалось, что трудовой коллектив вагоноремонтного завода находится на грани забастовки. Люди готовы перекрывать железную дорогу. Из-за отсутствия госзаказа администрация перевела предприятие на 4-дневную рабочую неделю. В настоящее время рабочие заняты, в основном, порезкой вагонов, списанных в силу своей изношенности.
По информации городского совета г. Лозовая, недавно председатель ХОГА Алексей Кучер встречался с профильным министром. На встрече обсуждалась ситуация на заводе. Владислав Криклий обещал, что предприятие до конца года получит заказ на ремонт вагонов в полном объеме.