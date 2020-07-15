Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Криклий пообещал спасти Панютинский вагоноремонтный завод

15.07.20 14:43 , Новости Харькова
печать
размер текста:

В Лозовском городском совете сообщили о том, что заводу вернут прежний заказ на ремонт 1 223 железнодорожных вагонов.

Ранее сообщалось, что трудовой коллектив вагоноремонтного завода находится на грани забастовки. Люди готовы перекрывать железную дорогу. Из-за отсутствия госзаказа администрация перевела предприятие на 4-дневную рабочую неделю. В настоящее время рабочие заняты, в основном, порезкой вагонов, списанных в силу своей изношенности.

По информации городского совета г. Лозовая, недавно председатель ХОГА Алексей Кучер встречался с профильным министром. На встрече обсуждалась ситуация на заводе. Владислав Криклий обещал, что предприятие до конца года получит заказ на ремонт вагонов в полном объеме.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:16
Правительство запретило ввоз вагонов из России
14:58
Укртранснафта нарастила поставки отечественным НПЗ
14:29
Украина может потерять 250 млрд грн из-за проблем с инвесторами в ВИЭ
14:15
Детенизация рынка лома ударит по рукам коррупционеров - Магера
14:05
ДТЭК отправил первую партию угля в адрес Центрэнерго
13:47
Выборы в местные советы пройдут 25 октября
13:33
Совет директоров Норникеля обсудит предложения о смене менеджмента
13:10
Инвесторы с Кипра вывели из Украины больше 1 млрд долл.
12:50
Кабмин посоветуется с бизнесом, как менять соглашение с ЕС
12:35
JSW Steel остановит свой завод в США для замены печи
12:18
ЕС никогда не относился к США хорошо – Трамп
12:02
Китайские производители повышают цены на г/к рулон
11:43
ОАЭ вывели на полную мощность глиноземный завод
11:32
Спотовые цены на руду в Китае приблизились к отметке 110 долл/тонну
11:18
В первом полугодии производство кокса в Украине снизилось на 7,3%
11:11
Нефть дорожает в ожидании сегодняшней встречи ОПЕК+
11:03
НЛМК возьмет кредит на 600 млн евро у нескольких банков
10:46
Германия приняла закон об отказе от использования угля к 2038 году
10:27
Иран резко увеличил производство алюминия
10:10
Зеленский подписал закон о процедуре взаимозачетов на оптовом рынке электроэнергии
14.07.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!