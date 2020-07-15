Украина может потерять 250 млрд грн из-за проблем с инвесторами в ВИЭ В случае провала голосования за законопроект №3658, который предусматривает решение проблемы долгов за зеленую электроэнергию, государство может понести убытки на сумму 250 млрд грн из-за исков по инвестиционным арбитражам. Об этом сообщает Центр Разумкова.



"Мы имеем четкие сигналы от отечественных и иностранных инвесторов, что в случае срыва голосования за законопроект № 3658 состоятся массовые иски в международные инвестиционные арбитражи, что нанесет ущерб государству в размере 250 млрд грн", - сообщили в Центре Разумкова.



В организации убеждены, что учитывая прецеденты аналогичных судебных процессов в странах Европейского Союза, существует очень большая вероятность, что иски инвесторов против Украины будут удовлетворены в судебном порядке.



Аналитики центра также отметили, что принятие проекта Закона с сохранением редакции первого чтения и ранее подписанного меморандума является крайне важным не только для производителей альтернативной энергетики, а в первую очередь для усиления имиджа Украины как государства, которое должно иметь действенные механизмы защиты инвестиций.



"Центр Разумкова еще раз выражает поддержку законопроекту и настаивает на принятии в парламенте, поскольку это сохранит репутацию Украины как инвестиционно привлекательного государства, а также позволит избежать колоссальных убытков из-за решения инвестиционных арбитражей", - отметили в аналитическом центре.



Как сообщалось, Секретариат Энергетического Сообщества положительно оценил подписание меморандума между правительством и инвесторами в зеленую энергетику и подготовку законопроекту №3658. В заявлении было сказано, что для решения проблем зеленой энергетики и сохранения инвестиционного климата Украины в законопроект, подготовленный на основе меморандума, не должны вноситься какие-то дополнительные изменения и Рада должна его принять до выхода на каникулы.



По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, что предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.



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