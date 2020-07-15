Детенизация рынка лома ударит по рукам коррупционеров - Магера Принятие законопроекта №2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)" ударит по рукам коррупционеров. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



Нардеп отметил, что теперь граждане могут сдавать так называемый "промышленный" металлолом, что ранее было запрещено законом. "Причем не было четкого определения, какой лом является бытовым, а какой промышленным. Как известно, там, где существуют пробелы в законе, появляется коррупция. Пользуясь этой коллизией, правоохранители могли "зарабатывать" как на тех физлицах, кто сдавал "промышленный металлолом", так и на компаниях, которые его принимали. С принятием №2426 разделения на бытовой и промышленный лом больше нет. Соответственно, минус одна кормушка для коррупционеров", - сказал он.



"Второй удар по коррупционерам – отмена перечня предприятий, которые осуществляют операции с металлоломом. Ранее в ст. 213 Уголовного кодекса Украины была предусмотрена ответственность для должностных лиц компаний, которые заключали сделки купле-продаже лома с предприятиями, не включенными в указанный перечень. Сам же перечень стал не актуален после введения лицензирования операций с металлоломом. Но статья в УК была, а значит правоохранители могли "кошмарить" бизнес. Теперь данная коллизия устранена", - добавил С.Магера.



Нардеп подчеркнул, что после вступления закона в силу небольшим компаниям – заготовителям лома больше не нужно будет получать у местных властей специальные акты обследования и держать в наличии дорогое ломоперерабатывающее оборудование. Он отметил, что ранее чиновники наживались на предпринимателях за счет постоянных проверок. Теперь как сами акты, так и указанное оборудование больше не нужно. Задача заготовительных предприятий - собрать лом и передать его на металлургические предприятия.



"Результативное голосование ВРУ за законопроект № 2426 дало шанс вывести украинский рынок металлолома из тени. По оценкам отраслевых экспертов, около 80% операций на данном рынке – нелегальные. Теперь у коррупционеров станет меньше возможностей для заработка, а у нас, народных депутатов, впереди еще много работы", - резюмировал С.Магера.



Как сообщалось, вчера Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)". За проголосовали 237 народных депутатов.



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