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ДТЭК отправил первую партию угля в адрес Центрэнерго

15.07.20 14:05
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14 июля в адрес ТЭС "Центрэнерго" был отгружен первый состав из 50 вагонов с углем в рамках выполнения контакта на поставку топлива между государственной компанией и "ДТЭК Энерго". 

Заключение соглашения о поставках топлива позволило с 13 июня возобновить работу шахт "ДТЭК Добропольеуголь", которые до этого более трех месяцев находились в простое из-за невозможности сбывать угольную продукцию.

Уголь с шахт "ДТЭК Добропольеуголь" поставляется на ТЭС "Центрэнерго" по цене импортного паритета (Роттердам+), что соответствует европейской цене и дешевле угля государственных шахт и газа.

"Возобновление поставок топлива на "Центрэнерго" - знаменательное событие не только для шахт "Добропольеуголь", но и для украинского углепрома в целом. Реализация украинского угля на украинские ТЭС не только даст шахтерам уверенность в завтрашнем дне, но и обеспечит существенный вклад в энергонезависимость нашей страны. Со своей стороны мы, как ответственная компания, гарантируем "Центрэнерго" стабильные поставки угля высокого качества по конкурентной, прозрачной цене без коррупции», - подчеркнул Дмитрий Сахарук, генеральный директор ДТЭК Энерго.

На данный момент уголь, который отгружается на станции "Центрэнерго", поднимается со складов шахт "ДТЭК Добропольеуголь". На предприятиях ведутся подготовительные работы по возобновлению добычи. Планируется, что добыча на добропольских шахтах возобновится уже в конце текущей недели.

МинПром

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