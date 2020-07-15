Выборы в местные советы пройдут 25 октября Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября 2020 года. Нардепы одобрили проект постановления №3809. "За" проголосовали 326 нардепов.



"Назначить очередные выборы депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов (кроме определенных пунктами 2 и 3 этого постановления) и Киевского городского главы на воскресенье 25 октября 2020 года", - указано в тексте документа.



Кроме того, парламент решил снова не проводить выборы в Донецкий областной совет. Именно пункт 3 постановления определяет, что выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначаются и не проводятся в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов Донецкой и Луганской областей.



Следует отметить, что деятельность Луганского областного совета остановили в 2014 году, его функции выполняет Луганская областная государственная администрация. В отличие от него продолжает свою работу Донецкий областной совет 6 созыва, последние выборы в который проходили в 2015 году.



Кроме того, в пункте 2 постановления прописано, что выборы депутатов Верховного совета АР Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских глав на временно оккупированных территориях республики, города Севастополя, в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей не назначаются и не проводятся.



Постановление четко указывает, что выборы на вышеуказанных территориях назначат отдельным законом и только в случае прекращения российской агрессии и вывода всех незаконных вооруженных формирований.



Напомним, постановление о дате местных выборов зарегистрировали 8 июля.



Так, 9 июля комитет парламента по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал ВР принять в целом проект постановления №3809 о назначении очередных местных выборов.



На местных выборах этого года власти планируют протестировать формат онлайн-голосования, однако только в крупных городах.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



