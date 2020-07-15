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Инвесторы с Кипра вывели из Украины больше 1 млрд долл.

15.07.20 13:10 , РБК Украина
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Прямые иностранные инвестиции в Украину за первый квартал 2020 года сократились на 1 553,5 млн долл. Больше всего вывели кипрские инвесторы. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, инвестиции из Кипра сократились на 1 366,3 млн долл., из Германии - на 427,5 млн долл., из Нидерландов - на 178,4 долл.

При этом инвестиции из Швейцарии выросли на 112,1 млн долл., из Польши - на 48 млн долл., из Франции - на 45 млн долл.

Как сообщалось, в конце июня Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные о прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в первом квартале 2020 года, зафиксировав чистый отток на сумму 1,6 млрд долл.

НБУ усовершенствовал расчет статистики ПИИ в соответствии с международными стандартами. С 2020 года в учете ПИИ учтено реинвестирование доходов нефинансовых корпораций и дополнительно проведено совершенствование статистики запасов ПИИ.

Напомним, по данным Госстата, прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономике Украины по состоянию на 31 декабря 2019 года составили 35,8 млрд долл., что на 2,9 млрд долл. больше, чем годом ранее.

МинПром

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