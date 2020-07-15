Инвесторы с Кипра вывели из Украины больше 1 млрд долл. Прямые иностранные инвестиции в Украину за первый квартал 2020 года сократились на 1 553,5 млн долл. Больше всего вывели кипрские инвесторы. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.



По данным НБУ, инвестиции из Кипра сократились на 1 366,3 млн долл., из Германии - на 427,5 млн долл., из Нидерландов - на 178,4 долл.



При этом инвестиции из Швейцарии выросли на 112,1 млн долл., из Польши - на 48 млн долл., из Франции - на 45 млн долл.



Как сообщалось, в конце июня Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные о прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в первом квартале 2020 года, зафиксировав чистый отток на сумму 1,6 млрд долл.



НБУ усовершенствовал расчет статистики ПИИ в соответствии с международными стандартами. С 2020 года в учете ПИИ учтено реинвестирование доходов нефинансовых корпораций и дополнительно проведено совершенствование статистики запасов ПИИ.



Напомним, по данным Госстата, прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономике Украины по состоянию на 31 декабря 2019 года составили 35,8 млрд долл., что на 2,9 млрд долл. больше, чем годом ранее.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



