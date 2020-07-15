Совет директоров Норникеля обсудит предложения о смене менеджмента

Совет директоров Норникеля обсудит предложения акционера компании Русала о смене менеджмента после серии аварий, следует из комментария главы совета Гарета Пенни, переданного представителем компании, передает Reuters.
Совет директоров принял к сведению пресс-релиз Русала и рассмотрит эти вопросы на ближайшем заседании, сказал он.
Заседание совета ожидается до конца июля, сказала представитель Норникеля.
В конце мая из треснувшего резервуара на электростанции Норникеля в арктические реки и почву на Таймыре утекло около 21 тыс. тонн нефтепродуктов, из которых 15 тыс. тонн попали в воду. Ущерб природе власти оценили в беспрецедентную для России сумму 2 млрд долл. После катастрофы компания столкнулась с рядом более мелких аварий.
Русал, владеющий 27,8% акций Норникеля, выпустил в среду специальное заявление после серии экологических аварий на объектах Норникеля, в котором призвал совет директоров принять резолюцию и потребовать от главы компании и основного владельца акций Владимира Потанина поменять менеджмент.
Совет директоров Норникеля стремится обеспечить прозрачное и открытое взаимодействие всех заинтересованных сторон, чтобы сохранить стабильность бизнеса компании, сказал Пенни.
Холдинг Интеррос Потанина отказался от комментариев. Миллиардер владеет 34,5% Норникеля и возглавляет компанию последние семь лет.