ЕС никогда не относился к США хорошо – Трамп

Президент США Дональд Трамп обвинил Евросоюз в эксплуатации Соединенных Штатов и несправедливом отношении к американцам. Также глава государства заявил что ЕС и США в "огромной экономической конкуренции". Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.



Таким образом, в ходе выступления перед журналистами в Белом доме американский лидер заявил, что ЕС "никогда не относился к США хорошо".



"Европейский Союз был создан для того, чтобы использовать в своих интересах Соединенные Штаты. Они были созданы, и они используют США", - сказал Д.Трамп.



Позднее он добавил, что все же отношения США с ЕС "очень хорошие", а проблемы, которые существуют, связаны с торговлей, где европейские страны относятся к США "очень плохо".



"Эту проблему очень легко решить. Я, на самом деле, был полностью готов решить ее, но у нас началась эпидемия", - добавил Д.Трамп.



Ранее Д.Трамп неоднократно критиковал Европейский Союз и заявлял, что сложности в отношениях США и Европы связаны тарифной войной. После того США установили пошлины на сталь (в размере 25%) и алюминий (10%) из Евросоюза.



Напомним, США намерены повысить налоговые пошлины на ряд импортируемых из Франции товаров общей стоимостью до 1,3 млрд долл. (1,13 млрд евро) в ответ на введение Парижем цифрового налога.



МинПром

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...