ЕС никогда не относился к США хорошо – Трамп

Президент США Дональд Трамп обвинил Евросоюз в эксплуатации Соединенных Штатов и несправедливом отношении к американцам. Также глава государства заявил что ЕС и США в "огромной экономической конкуренции". Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Таким образом, в ходе выступления перед журналистами в Белом доме американский лидер заявил, что ЕС "никогда не относился к США хорошо".
"Европейский Союз был создан для того, чтобы использовать в своих интересах Соединенные Штаты. Они были созданы, и они используют США", - сказал Д.Трамп.
Позднее он добавил, что все же отношения США с ЕС "очень хорошие", а проблемы, которые существуют, связаны с торговлей, где европейские страны относятся к США "очень плохо".
"Эту проблему очень легко решить. Я, на самом деле, был полностью готов решить ее, но у нас началась эпидемия", - добавил Д.Трамп.
Ранее Д.Трамп неоднократно критиковал Европейский Союз и заявлял, что сложности в отношениях США и Европы связаны тарифной войной. После того США установили пошлины на сталь (в размере 25%) и алюминий (10%) из Евросоюза.