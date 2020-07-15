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Спотовые цены на руду в Китае приблизились к отметке 110 долл/тонну

15.07.20 11:32
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Фьючерсы на железную руду в Китае выросли во вторую сессию подряд во вторник на фоне позитивных настроений рынка относительно быстрого восстановления экономики и надежд на дальнейший спрос после сезона дождей, сообщает Reuters.

Наиболее активные фьючерсы на железную руду на Далянской товарной бирже с поставкой в сентябре выросли на 1,7% до 833 юаней (119 долл.) за тонну.

"Рост цен на фьючерсы на железную руду происходит из-за отсутствия существенных противоречий в спросе и предложении", - пишет Huatai Futures.

"Это больше (обусловлено) настроениями рынка и готовится к пиковому сезону", - сказало агентство, добавив, что текущие показатели использования мощностей в доменных печах остаются на высоком уровне.

Спотовые цены на железную руду с содержанием Fe 62% для поставки в Китай, по данным SteelHome, выросли на 2,5 долл. до 109,5 долл. за тонну в понедельник с предыдущего торгового дня.

МинПром

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