Спотовые цены на руду в Китае приблизились к отметке 110 долл/тонну Фьючерсы на железную руду в Китае выросли во вторую сессию подряд во вторник на фоне позитивных настроений рынка относительно быстрого восстановления экономики и надежд на дальнейший спрос после сезона дождей, сообщает Reuters.



Наиболее активные фьючерсы на железную руду на Далянской товарной бирже с поставкой в сентябре выросли на 1,7% до 833 юаней (119 долл.) за тонну.



"Рост цен на фьючерсы на железную руду происходит из-за отсутствия существенных противоречий в спросе и предложении", - пишет Huatai Futures.



"Это больше (обусловлено) настроениями рынка и готовится к пиковому сезону", - сказало агентство, добавив, что текущие показатели использования мощностей в доменных печах остаются на высоком уровне.



Спотовые цены на железную руду с содержанием Fe 62% для поставки в Китай, по данным SteelHome, выросли на 2,5 долл. до 109,5 долл. за тонну в понедельник с предыдущего торгового дня.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



