Нефть дорожает в ожидании сегодняшней встречи ОПЕК+ Цены на нефть растут в среду, 15 июля, после резкого падения запасов в США. При этом рынок ждет новостей со встречи мониторингового комитета ОПЕК+. Об этом сообщает агентство Reuters.



Нефть марки Brent подорожал на 0,42%, до 43,08 долл. за баррель к 10:00 по киевскому времени, нефть WTI выросла на 0,45%, до 40,47 долл. за баррель.



По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США сократились на 8,3 млн барр., до 531 млн за неделю, завершившуюся 10 июля.



"Данные API, опубликованные накануне, оказали некоторую поддержку рынку в ходе сегодняшних утренних торгов", - сообщили аналитики ING Economics.



Рынок будет внимательно следить за новостями со встречи совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которая состоится позднее в среду.



"Рынок будет смотреть, будут ли пролонгированы более глубокие сокращения еще на дополнительный месяц, или же группа будет придерживаться первоначального плана и начнет снижать сокращения", - отметили аналитики ING Economics.



"Цены на нефть, скорее всего, будут находиться в диапазоне 40 долларов, при этом рынок будет уделять пристальное внимание сегодняшним результатам JMСM", - сказал Ким Квангре, аналитик по сырьевым товарам в Samsung Securities в Сеуле.



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