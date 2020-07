НЛМК возьмет кредит на 600 млн евро у нескольких банков

Группа "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) подписала соглашение с группой международных банков о предоставлении возобновляемой синдицированной кредитной линии (RCF) на 4 года на сумму 600 млн евро с возможностью расширения лимита финансирования до 1 млрд евро, говорится в сообщении металлургической компании.



Механизм RCF, отмечается в сообщении, позволяет получать и погашать денежные суммы в рамках лимита по мере необходимости с начислением процентов только на текущий объем выборки. Этот инструмент дает возможность обеспечения оптимального уровня ликвидности без дополнительных затрат.



"Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, сделка вызвала активный интерес со стороны американских, европейских и азиатских банков. Соглашение позволит компании снизить среднюю стоимость кредитного портфеля и комфортно распределить долговую нагрузку по срокам погашения", – приводятся в сообщении слова вице-президента по финансам НЛМК Шамиля Курмашова.



Координирующими организаторами кредита выступили Credit Agricole Corporate and Investment Bank, NATIXIS, Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc, SGBTCI, AO Raiffeisenbank, Bank of America Merrill Lynch International DAC, Mizuho Bank, Ltd., Deutsche Bank AG, London Branch, Bank ICBC (JSC), ING Bank N.V. и UniCredit S.p.A. Координатором сделки и агентом по документации выступил ING Bank, а UniCredit S.p.A. – административным агентом.



МинПром

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...