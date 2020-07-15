Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

НЛМК возьмет кредит на 600 млн евро у нескольких банков

15.07.20 11:03 , МеталлТорг ру
печать
размер текста:

Группа "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) подписала соглашение с группой международных банков о предоставлении возобновляемой синдицированной кредитной линии (RCF) на 4 года на сумму 600 млн евро с возможностью расширения лимита финансирования до 1 млрд евро, говорится в сообщении металлургической компании.

Механизм RCF, отмечается в сообщении, позволяет получать и погашать денежные суммы в рамках лимита по мере необходимости с начислением процентов только на текущий объем выборки. Этот инструмент дает возможность обеспечения оптимального уровня ликвидности без дополнительных затрат.

"Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, сделка вызвала активный интерес со стороны американских, европейских и азиатских банков. Соглашение позволит компании снизить среднюю стоимость кредитного портфеля и комфортно распределить долговую нагрузку по срокам погашения", – приводятся в сообщении слова вице-президента по финансам НЛМК Шамиля Курмашова.

Координирующими организаторами кредита выступили Credit Agricole Corporate and Investment Bank, NATIXIS, Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc, SGBTCI, AO Raiffeisenbank, Bank of America Merrill Lynch International DAC, Mizuho Bank, Ltd., Deutsche Bank AG, London Branch, Bank ICBC (JSC), ING Bank N.V. и UniCredit S.p.A. Координатором сделки и агентом по документации выступил ING Bank, а UniCredit S.p.A. – административным агентом.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:18
ЕС никогда не относился к США хорошо – Трамп
12:02
Китайские производители повышают цены на г/к рулон
11:43
ОАЭ вывели на полную мощность глиноземный завод
11:32
Спотовые цены на руду в Китае приблизились к отметке 110 долл/тонну
11:18
В первом полугодии производство кокса в Украине снизилось на 7,3%
11:11
Нефть дорожает в ожидании сегодняшней встречи ОПЕК+
10:46
Германия приняла закон об отказе от использования угля к 2038 году
10:27
Иран резко увеличил производство алюминия
10:10
Зеленский подписал закон о процедуре взаимозачетов на оптовом рынке электроэнергии
09:59
Зеленский пообещал МВФ поставить во главе НБУ технократа
09:30
Posco ввела в строй после капремонта домну на комбинате Gwangyang
09:19
Трамп не заинтересован в продолжении торговых переговоров с Китаем
08:46
НКРЭКУ намерена отменить ночной прайс-кеп на рынке электроэнергии для увеличения цен
08:04
В июне Казахстан увеличил выплавку стали
14.07.20
18:01
На гривневые облигации Украины все меньше желающих
17:56
Украинские авиакомпании потеряли почти 70% пассажиров
17:33
Нефть торгуется разнонаправленно в ожидании завтрашней встречи ОПЕК+
17:15
Квоты на импорт серной кислоты убьют металлургию – эксперт
16:59
Тимошенко и Новинский заблокировали подписание закона об игорном бизнесе
16:48
Промышленность заинтересована в возвращении формулы Роттердам+
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!