Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Германия приняла закон об отказе от использования угля к 2038 году

15.07.20 10:46 , DW
печать
размер текста:

В Германии принят закон об отказе от использования бурого и каменного угля до 2038 года. В пятницу, 3 июля, документ одобрил бундестаг, а затем - бундесрат (представительство федеральных земель). В парламенте закон поддержали 314 депутатов, 237 высказались против. Из-за неясности, достигнуто ли необходимое большинство, голосование повторили в порядке процедуры, при которой депутаты покидают зал заседаний и входят обратно через одну из трех дверей, в зависимости от их позиции по вопросу.

Согласно новому закону, использование угля для производства энергии может полностью прекратиться уже в 2035 году. На поддержку регионов, экономика которых пострадает из-за отказа от угля, будет выделено в общей сложности 40 млрд евро. Кроме того, владельцы электростанций, которые работают на буром угле и прекратят работу до 2030 года, получат компенсацию на общую сумму 4,35 млрд евро. Владельцы станций, работающих на каменном угле, тоже получат компенсации, но их сумма будет зависеть от тендера.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:18
ЕС никогда не относился к США хорошо – Трамп
12:02
Китайские производители повышают цены на г/к рулон
11:43
ОАЭ вывели на полную мощность глиноземный завод
11:32
Спотовые цены на руду в Китае приблизились к отметке 110 долл/тонну
11:18
В первом полугодии производство кокса в Украине снизилось на 7,3%
11:11
Нефть дорожает в ожидании сегодняшней встречи ОПЕК+
11:03
НЛМК возьмет кредит на 600 млн евро у нескольких банков
10:27
Иран резко увеличил производство алюминия
10:10
Зеленский подписал закон о процедуре взаимозачетов на оптовом рынке электроэнергии
09:59
Зеленский пообещал МВФ поставить во главе НБУ технократа
09:30
Posco ввела в строй после капремонта домну на комбинате Gwangyang
09:19
Трамп не заинтересован в продолжении торговых переговоров с Китаем
08:46
НКРЭКУ намерена отменить ночной прайс-кеп на рынке электроэнергии для увеличения цен
08:04
В июне Казахстан увеличил выплавку стали
14.07.20
18:01
На гривневые облигации Украины все меньше желающих
17:56
Украинские авиакомпании потеряли почти 70% пассажиров
17:33
Нефть торгуется разнонаправленно в ожидании завтрашней встречи ОПЕК+
17:15
Квоты на импорт серной кислоты убьют металлургию – эксперт
16:59
Тимошенко и Новинский заблокировали подписание закона об игорном бизнесе
16:48
Промышленность заинтересована в возвращении формулы Роттердам+
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!