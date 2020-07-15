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Германия приняла закон об отказе от использования угля к 2038 году
В Германии принят закон об отказе от использования бурого и каменного угля до 2038 года. В пятницу, 3 июля, документ одобрил бундестаг, а затем - бундесрат (представительство федеральных земель). В парламенте закон поддержали 314 депутатов, 237 высказались против. Из-за неясности, достигнуто ли необходимое большинство, голосование повторили в порядке процедуры, при которой депутаты покидают зал заседаний и входят обратно через одну из трех дверей, в зависимости от их позиции по вопросу.
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