Иран резко увеличил производство алюминия В первые три месяца текущего года по иранскому календарю (20 марта — 20 июня) в Иране было произведено 101,2 тыс. т первичного алюминия, что на 63% превысило показатель аналогичного периода прошлого года.



Только за последний месяц (21 мая — 20 июня) объем выплавки металла составил 36,0 тыс. т. Это на 73% больше, чем год назад.



Нынешний рост был достигнут компанией Iranian Aluminum Company (IRALCO) за счет эффекта низкой базы. Но во второй половине текущего года в иранской провинции Фарс планируется ввод в строй нового алюминиевого завода, который должен увеличить национальные мощности по производству металла до около 800 тыс. т в год.



В прошлом году по местному календарю в Иране было выплавлено 275,7 тыс. т первичного алюминия, на 8% меньше, чем годом ранее. Но в текущем году правительство страны рассчитывает на рост до около 450 тыс. т. А к 2025 г. производство алюминия в Иране должно достигнуть 1,5 млн. т за счет ввода в строй новых мощностей.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



