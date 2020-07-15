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Трамп не заинтересован в продолжении торговых переговоров с Китаем

15.07.20 09:19
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в переговорах с Китаем по второй фазе торговой сделки. Говоря о первой части соглашения, подписанной в январе, господин Трамп назвал ее большой торговой сделкой.

"Но как только сделка была заключена, чернила даже не высохли, они обрушили на нас эпидемию",— сказал Дональд Трамп, имея в виду коронавирус, который впервые появился в Китае. "Я сейчас не заинтересован в разговоре с Китаем",— заявил президент США в интервью CBS News.

Напомним, КНР и США подписали временное, на два года, торговое соглашение, которое является первой частью торговой сделки. Она предполагает возвращение со стороны США к режиму таможенного тарифа в торговле с КНР на конец 2017 года и снижение на тот же срок КНР уровня тарифных барьеров для экспорта из США ниже этого уровня.

МинПром

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