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НКРЭКУ намерена отменить ночной прайс-кеп на рынке электроэнергии для увеличения цен

15.07.20 08:46
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Национальная комиссия регулирующая рынок электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании 15 июля планирует принять решение об увеличении граничной цены (price cap) на электроэнергию в ночные часы до уровня дневного прайс-кепа в 2048,23 грн/МВт-ч. Об этом говорится в проекте решения НКРЭКУ о внесении изменений в постановление Комиссии №766 от 8 апреля 2020 года, передает БизнесЦензор.

"Участникам Рынка на сутки вперед (РСВ) и Внутрисуточного рынка (ВСР) в своих заявках на торги указывать цены на электрическую энергию не выше цены, определенной Оператором рынка, равной в часы минимальной нагрузки (с 23:00 до 07:00) – цене в часы максимальной нагрузки", - сказано в проекте постановления НКРЭКУ.

Как известно, сейчас действует ночной прайс-кеп на уровне 959 грн за МВтч и дневной на уровне 2048,23 грн/МВтч. Такая дифференциация обусловлена тем, что в ночные часы потребление электроэнергии находится на минимальном уровне.

Кроме прочего, НКРЭКУ своим решением планирует обязать участников Внутрисуточного рынка (ВСР) выставлять ценовые заявки не ниже цены Рынка на сутки вперед (РСВ) в соответствующий период. Такое решение Комиссия обосновывает профицитом электроэнергии на ВСР, в результате чего ресурс выкупается на РСВ по низким ценам.

В обосновании проекта решения НКРЭКУ указано, что с инициативой отмены ночного прайс-кепа выступили производители электроэнергии, в частности – теплоэлектростанции (ТЭС). В своих письмах в Комиссию они указывают, что из-за ценовых ограничений в часы минимальной нагрузки, отсутствует возможность покрытия себестоимости производства электроэнергии. Такие решения приведут к увеличению цены электроэнергии в ночные часы и к росту средневзвешенных цен на электроэнергию для промышленности.

МинПром

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