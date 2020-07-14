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Украинские авиакомпании потеряли почти 70% пассажиров

14.07.20 17:56 , data.ua
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Украинские авиакомпании в январе-июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократили пассажирские перевозки на 67%, до 2008,9 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Госавиаслужбы.

Пассажиропоток через украинские аэропорты сократился в первом полугодии на 61,8%, до 4142,7 тыс. человек. Количество коммерческих авиарейсов украинских перевозчиков с начала текущего года уменьшилось на 59,4%, до 19,4 тыс.

Напомним, что в 2020 году пассажиропоток в аэропортах Борисполь, Киев и Гостомель составляет 20% от уровня 2019 года. В прошлом году государственную границу в этих аэропортах ежедневно пересекало 35-40 тыс. человек, а в нынешнем – 9 тыс. пассажиров.

Ранее в Госавиаслужбе Украины заявили, что авиакомпании не несут ответственности за отказ пассажиру во въезде в страну. Здесь подчеркнули, что перевозчики могут не брать на борт пассажиров, которые не выполнили применяемых законов или документы которых не оформлены должным образом.

МинПром

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