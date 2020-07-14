Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Нефть торгуется разнонаправленно в ожидании завтрашней встречи ОПЕК+

14.07.20 17:33 , Интерфакс
печать
размер текста:

Снижение цен на нефть эталонных марок сократилось в ходе торгов во вторник; инвесторы ожидают итогов заседаний технического и министерского мониторингового комитетов ОПЕК+.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:01 по московскому времени во вторник составила 42,46 долл. за баррель, что на 0,26 долл. (0,61%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 0,34 долл. (0,85%) - до 39,76 долл. за баррель. Ранее в ходе торгов оба контракта теряли в цене более 2%.

Технический комитет ОПЕК+ на заседании во вторник рассмотрит уровни исполнения сделки ОПЕК+ в июне. На среду, 15 июля, запланировано заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:01
На гривневые облигации Украины все меньше желающих
17:56
Украинские авиакомпании потеряли почти 70% пассажиров
17:15
Квоты на импорт серной кислоты убьют металлургию – эксперт
16:59
Тимошенко и Новинский заблокировали подписание закона об игорном бизнесе
16:48
Промышленность заинтересована в возвращении формулы Роттердам+
16:37
Одесский припортовый установил рекорд по перевалке
16:12
Укрнафта отчиталась о 4 млрд грн убытка
15:50
США начали расследовать импорт бесшовных труб из четырех стран
15:30
Ограничения в зарплате грозят потерей квалифицированных кадров – НБУ
15:12
В мае показатель для расчета пенсии вырос на 220 грн
14:57
Шмыгаль повторно предложил Уруского на пост вице-премьера по промышленности
14:44
За незаконную оптовую торговлю топливом будут наказывать
14:39
Рада приняла закон о детенизации рынка металлолома
14:28
В Европе начался рост промышленного производства
14:11
Экономика Сингапура рекордно обвалилась
13:59
Boeing сократит производство самолетов в два раза
13:37
ММК сократил выплавку стали на 22%
13:19
Объемы импорта в Украину резко возросли
13:08
Роттердам+ поможет сдержать рост тарифов на электроэнергию
12:49
Энергосистема Украины может принять больше энергии, произведенной АЭС
13.07.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!