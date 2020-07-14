Нефть торгуется разнонаправленно в ожидании завтрашней встречи ОПЕК+ Снижение цен на нефть эталонных марок сократилось в ходе торгов во вторник; инвесторы ожидают итогов заседаний технического и министерского мониторингового комитетов ОПЕК+.



Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:01 по московскому времени во вторник составила 42,46 долл. за баррель, что на 0,26 долл. (0,61%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.



Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 0,34 долл. (0,85%) - до 39,76 долл. за баррель. Ранее в ходе торгов оба контракта теряли в цене более 2%.



Технический комитет ОПЕК+ на заседании во вторник рассмотрит уровни исполнения сделки ОПЕК+ в июне. На среду, 15 июля, запланировано заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).



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