Квоты на импорт серной кислоты убьют металлургию – эксперт

Продолжение действия квот на импорт серной кислоты и дефицит ресурса на рынке угрожает остановкой металлургической отрасли. Об этом заявил генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт.



"Нам серная кислота нужна для очистки кокса от аммиака. И в результате, если я не очищаю от аммиака, я могу остановить просто коксовое производство. Остановим коксовое производство - остановим доменное", - сказал А.Старовойт.



По его словам, квотирование на импорт серной кислоты привело к монополизации рынка, производители стали продавать ее через посредников, в итоге цены на ресурс значительно выросли, а недавняя авария на предприятии "Сумыхимпром" привела к острому дефициту серной кислоты в Украине.



По мнению директора "Укркокса", необходимо отменить квотирование на импорт серной кислоты, в противном случае возможна остановка металлургических предприятий.



Напомним, с 1 сентября 2018 года Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя.



В результате введения ограничений цены на серную кислоту выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка.



Эксперты и представители профильных ассоциаций настаивали и настаивают на необходимости немедленной отмены ограничений на импорт серной кислоты и олеума для нивелирования рисков недообеспечения предприятий-потребителей важным для них сырьем.



МинПром

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