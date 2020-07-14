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Промышленность заинтересована в возвращении формулы Роттердам+

14.07.20 16:48
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В возвращении формулы Роттердам+ сегодня заинтересована прежде всего отечественная промышленность. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Теперь цена электроэнергии для них будет более прогнозируемой, а значит можно будет более эффективно планировать производство. Граждане также окажутся в выигрыше, ведь Роттердам+ гарантирует стабильность тарифов на электричество. А вот коррупционеры от энергетики, наоборот, - проиграют, ведь с приходом Роттердам+ ручному управлению тарифами приходит конец", - сказал он.

Д.Шпенов назвал возвращение формулы Роттердам+ хорошим знаком для украинского энергетического рынка. "В выигрыше окажутся все участники, включая государство, которое сможет, наконец, получать прибыль. В убытках останутся только лоббисты Коломойского, но это, скорее хорошо, чем плохо", - считает народный депутат.

Как известно, в конце прошлой недели при посредничестве правительства и Офиса президента был подписан контракт о поставке угля с шахты "Добропольеуголь" на "Центрэнерго". Последние пять месяцев шахта находилась в простое, потому что госкомпания, контролируемая группой "Приват", напрочь отказывалась покупать украинский уголь.

"Цена угля оказалась на 10% меньше, чем цена газа, который до этого использовала "Центрэнерго". Что касается формулы цены, заложенной в контракт, то она будет базироваться на принципе импортного паритета. А это не что иное, как Роттердам+. Получается, что без лишнего шума власть признала свои ошибки и сделала важный шаг по стабилизации ситуации на энергорынке", - резюмировал народный депутат.

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