Одесский припортовый установил рекорд по перевалке В первом полугодии 2020 АО "Одесский припортовый завод" работало с частичной загрузкой: 1 агрегат аммиака и 2 агрегата карбамида. За этот период произведено 282 тыс. тонн аммиака, в том числе товарного - 39,2 тыс. тонн и 424,4 тыс. тонн карбамида.



На экспорт перегружено аммиака - 1 млн 348 тыс. тонн, в том числе 41,6 тыс. тонн собственного производства, карбамида - 402,4 тыс. тонн, в том числе 389,3 тыс. тонн собственного производства. Отметим, что за последние пять лет для предприятия - это рекордный объем перевалки химической продукции.



Собственная продукция предприятия также была отгружена на внутренний рынок. Украинские сельхозпроизводители получили 28,8 тыс. тонн карбамида и 1,8 тыс. тонн аммиака.



Напомним, что с 30 апреля 2020 АО "ОПЗ" возобновило сотрудничество с украинскими химическими предприятиями. По состоянию на 2 июля на экспорт было отгружено 26,5 тыс. тонн аммиака, который поступил в предприятия по железной дороге.



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