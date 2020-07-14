Одесский припортовый установил рекорд по перевалке

В первом полугодии 2020 АО "Одесский припортовый завод" работало с частичной загрузкой: 1 агрегат аммиака и 2 агрегата карбамида. За этот период произведено 282 тыс. тонн аммиака, в том числе товарного - 39,2 тыс. тонн и 424,4 тыс. тонн карбамида.
На экспорт перегружено аммиака - 1 млн 348 тыс. тонн, в том числе 41,6 тыс. тонн собственного производства, карбамида - 402,4 тыс. тонн, в том числе 389,3 тыс. тонн собственного производства. Отметим, что за последние пять лет для предприятия - это рекордный объем перевалки химической продукции.
Собственная продукция предприятия также была отгружена на внутренний рынок. Украинские сельхозпроизводители получили 28,8 тыс. тонн карбамида и 1,8 тыс. тонн аммиака.
Напомним, что с 30 апреля 2020 АО "ОПЗ" возобновило сотрудничество с украинскими химическими предприятиями. По состоянию на 2 июля на экспорт было отгружено 26,5 тыс. тонн аммиака, который поступил в предприятия по железной дороге.