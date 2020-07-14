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Укрнафта отчиталась о 4 млрд грн убытка

14.07.20 16:12 , enkorr
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Выручка ПАО "Укрнафта" в 2019 году сократилась на 22%, а убыток составил 4,06 млрд грн. Данная информация обнародована в отчете об деятельности НАК "Нафтогаз Украины" за 2019 год, передает enkorr.

Чистый доход "Укрнафты" за 2019 год составил 28,21 млрд грн, что на 7,9 млрд грн меньше показателя 2018 года. Убыток за этот период составил 4,06 млрд грн против 6,43 млрд грн прибыли за позапрошлый год.

В то же время операционные расходы компании за отчетный период повысились на 4,2 млрд грн.

"Основные факторы роста расходов: формирование резервов под сомнительную дебиторскую задолженность на сумму 3,3 млрд грн, а также переоценка стоимости основных средств и запасов на общую сумму 0,9 млрд грн", - говорится в отчете.

Согласно отчету, по итогам прошлого года "Укрнафта" продала 1,2 млн нефти и конденсата. При этом, как утверждают в компании, в 2019 году нереализованной осталось 242,8 тыс. тонн нефти, что равно объему добычи за два месяца.

"Установленные государством ограничения на реализацию нефти привели к уменьшению объема реализации нефти и увеличению операционных расходов. В 2019 году компания реализовала нефти и нефтепродуктов (в нефтяном эквиваленте; в оптовом сегменте продаж) на 335 тыс. тонн меньше чем в предыдущем году", - говорится в отчете.

Недополученный доход от реализации "Укрнафта" оценила в 4,7 млрд грн.

Также отмечается, что компания недополучила около 3 млрд грн чистого дохода из-за падения розничных продаж на 29%, а также снижения средневзвешенных цен на бензин на 2% и сжиженного газа на 13%.

В отчете отмечается, что "из-за коллапса системы государственных аукционов" в апреле 2019 года "Укрнафта" перешла на толлинговую модель, по которой начала сама выкупать собственную нефть на аукционах и перерабатывать ее на заводе.

"В результате толлинговых операций компания получала полную корзину нефтепродуктов с различными показателями рентабельности. По данным "Укрнафты", рентабельность толлинговых операций является положительной, однако ее уровень был ниже, чем в сделках по продаже нефти", - говорится в отчете.

После перехода на эту модель, по данным "Нафтогаза", показатель себестоимости увеличился на 1,2 млрд грн по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщалось, ПАО "Укрнафта" по итогам работы в первом квартале 2020 года получило чистый убыток 852,6 млн грн, что стало худшим финансовым результатом первого квартала по крайней мере с 2013 года.

МинПром

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