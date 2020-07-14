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Ограничения в зарплате грозят потерей квалифицированных кадров – НБУ

14.07.20 15:30 , Интерфакс Украина
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Национальный банк Украины настаивает на отмене введенного на период карантина ограничения зарплат в госсекторе и госкомпаниях в 47 тыс. грн, которое угрожает потерей высококвалифицированных кадров. Об этом заявила и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью Интерфакс-Украина.

"Госкомпании стали конкурентоспособными на рынке труда, они привлекли умелых и честных менеджеров, которые работают на компанию, а не на скрытые олигархические группы. К тому же уровень зарплат позволяет устранить коррупционную составляющую. Теперь же с учетом введенного ограничения госкомпаниям, да и Нацбанку, будет крайне трудно удерживать высококлассных спецов на своих местах", – сказала Е.Рожкова.

Е.Рожкова отметила, что благодаря проведенной реформе корпоративного управления и привлечению независимых директоров в наблюдательные советы выросла прибыльность госкомпаний.

"Госпредприятия годами приносили убытки бюджету, ежегодно обходясь в миллиарды долларов в виде дотаций. Тогда как за последние два года они принесли пару миллиардов долларов в виде дивидендов", – добавила и.о. главы НБУ.

Как сообщалось, власти Украины в меморандуме МВФ по новой программе stand by взяли обязательство отменить указанное ограничение до 1 июля, однако это не было сделано.

Президент Украины Владимир Зеленский сначала включил этот вопрос в повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады 13 июля, однако затем попросил его не рассматривать.

МинПром

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