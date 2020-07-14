В мае показатель для расчета пенсии вырос на 220 грн Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за май 2020 года, который согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии. Средняя зарплата в мае составила 9 546,32 грн. Об этом сообщает пресс-службу ПФУ.



Таким образом, показатель средней зарплаты вырос на 220,39 грн по сравнению с апрелем 2020 года (9 325,93 грн).



Напомним, по данным Государственной службы статистики, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в мае 2020 года составила 10 542 грн. Это на 1,1% больше по сравнению апрелем (10 430 грн).



По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в мае 2020 года к маю прошлого года выросла на 1,4%, номинальная выросла на 3,0%.



Как сообщалось, ранее Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за декабрь 2019 года на уровне 10 583,10 грн.



По данным ПФУ, показатель средней заработной платы в целом за 2019 год составил 9 205,19 грн.



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