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В мае показатель для расчета пенсии вырос на 220 грн

14.07.20 15:12 , РБК Украина
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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за май 2020 года, который согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии. Средняя зарплата в мае составила 9 546,32 грн. Об этом сообщает пресс-службу ПФУ.

Таким образом, показатель средней зарплаты вырос на 220,39 грн по сравнению с апрелем 2020 года (9 325,93 грн).

Напомним, по данным Государственной службы статистики, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в мае 2020 года составила 10 542 грн. Это на 1,1% больше по сравнению апрелем (10 430 грн).

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в мае 2020 года к маю прошлого года выросла на 1,4%, номинальная выросла на 3,0%.

Как сообщалось, ранее Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за декабрь 2019 года на уровне 10 583,10 грн.

По данным ПФУ, показатель средней заработной платы в целом за 2019 год составил 9 205,19 грн.

МинПром

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