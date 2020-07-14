Рада приняла закон о детенизации рынка металлолома

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)". За проголосовали 237 народных депутатов.
Напомним, законопроект №2426 был зарегистрирован в парламенте 12 ноября 2019 года. Верховная Рада 14 января 2020 года одобрила законопроект в первом чтении - в поддержку законопроекта проголосовали 313 народных депутатов.
Законопроектом предполагается устранить ряд искусственных ограничений и правовых коллизий, которые препятствуют легальной работе рынка. Так, предполагается отменить заведомо невыполнимые требования к пунктам приема лома в частности относительно наличия дорогостоящего ломоперерабатывающего и грузоподъемного оборудования оборудования.
Кроме того, снимается разделение на бытовой и промышленный лом, разрешаются официальные расчеты наличными за приобретенный у населения металлолом.
Также отменяются акты обследования ломозаготовительных предприятий областными администрациями и устраняется правовая коллизия в ст. 213 уголовного кодекса где предусмотрена уголовная ответственность за осуществление операций с металлоломом в случае, если компания не внесена в соответствующий реестр.