Рада приняла закон о детенизации рынка металлолома Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)". За проголосовали 237 народных депутатов.



Напомним, законопроект №2426 был зарегистрирован в парламенте 12 ноября 2019 года. Верховная Рада 14 января 2020 года одобрила законопроект в первом чтении - в поддержку законопроекта проголосовали 313 народных депутатов.



Законопроектом предполагается устранить ряд искусственных ограничений и правовых коллизий, которые препятствуют легальной работе рынка. Так, предполагается отменить заведомо невыполнимые требования к пунктам приема лома в частности относительно наличия дорогостоящего ломоперерабатывающего и грузоподъемного оборудования оборудования.



Кроме того, снимается разделение на бытовой и промышленный лом, разрешаются официальные расчеты наличными за приобретенный у населения металлолом.



Также отменяются акты обследования ломозаготовительных предприятий областными администрациями и устраняется правовая коллизия в ст. 213 уголовного кодекса где предусмотрена уголовная ответственность за осуществление операций с металлоломом в случае, если компания не внесена в соответствующий реестр.



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