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Шмыгаль повторно предложил Уруского на пост вице-премьера по промышленности

14.07.20 14:57 , РБК Украина
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Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль повторно внес в Верховную Раду проект постановления о назначении вице-премьер-министра по ОПК. Назначить снова предлагают Олега Уруского. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Соответствующий проект постановления №3842 в Раде зарегистрировали во вторник, 14 июля.

"Назначить Уруского Олега Семеновича на должность вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины", - указано в документе.

Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

Вчера глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в пятницу, 17 июля, Рада может рассмотреть кадровые вопросы. Планируется голосование за назначение главы АМКУ и вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Также он добавил, что на должность главы НБУ пока нет кандидата, но в ближайшие два дня с претендентом определятся.

Как сообщалось, Кабмин из-за технической ошибки отозвал проект постановления о назначении О.Уруского вице-премьером по ОПК.

Напомним, отбор претендентов на эту должность длился месяц - о начале сообщили 11 июня 2020 года.

МинПром

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