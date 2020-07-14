Шмыгаль повторно предложил Уруского на пост вице-премьера по промышленности Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль повторно внес в Верховную Раду проект постановления о назначении вице-премьер-министра по ОПК. Назначить снова предлагают Олега Уруского. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.



Соответствующий проект постановления №3842 в Раде зарегистрировали во вторник, 14 июля.



"Назначить Уруского Олега Семеновича на должность вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины", - указано в документе.



Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.



Вчера глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в пятницу, 17 июля, Рада может рассмотреть кадровые вопросы. Планируется голосование за назначение главы АМКУ и вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Также он добавил, что на должность главы НБУ пока нет кандидата, но в ближайшие два дня с претендентом определятся.



Как сообщалось, Кабмин из-за технической ошибки отозвал проект постановления о назначении О.Уруского вице-премьером по ОПК.



Напомним, отбор претендентов на эту должность длился месяц - о начале сообщили 11 июня 2020 года.



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