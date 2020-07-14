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ММК сократил выплавку стали на 22%

14.07.20 13:37 , Интерфакс
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Магнитогорский металлургический комбинат, один из крупнейших в России производителей металлопродукции сообщил, что сократил во II квартале выплавку стали до 2,36 млн тонн, или на 22% по сравнению с I кварталом.

В конце апреля финансовый директор комбината Андрей Еремин говорил, что падение выпуска продукции во II квартале может составить 15-17%.

Во II квартале 2019 года ММК выпустил 3,091 млн тонн стали, продажи товарной метпродукции группой составили 2,856 млн тонн. Таким образом, годовое падение выплавки комбинатом стали составило во II квартале 24%, продаж - 22%.

Падение производства было вызвано плановой реконструкцией стана 2500 г/п и снижением спроса со стороны основных потребляющих отраслей на фоне развития коронавирусной инфекции.

За полгода ММК снизил объем выплавки стали до 5,4 млн тонн, или на 13% в годовом измерении.

Продажи товарной метпродукции группы ММК в отчетном квартале упали на 19% к I кварталу, до 2,2 млн тонн. За I полугодие снижение составило 12% (до 4,97 млн тонн).

Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (продукция HVA) сократились на 12% к уровню прошлого квартала и составили 1,15 млн тонн (51,8% в общем объеме продаж).

Средняя цена реализации по итогам II квартала снизилась на 11,7% к уровню прошлого квартала и составила 522 долл./тонна. Основными негативными факторами были девальвация рубля, замедление деловой активности и снижение мировых цен на горячекатаный прокат. Снижение средней цены относительно 6 месяцев 2019 года составило 12,4% на фоне более низких мировых цен на сталь.

В III квартале компания ожидает продолжение восстановления отрасли, которое наблюдается с конца II квартала, и рассчитывает несколько повысить capex по сравнению со II кварталом.

"Запуск стана 2500 в середине июля после реконструкции расширит производственные возможности группы по г/к прокату и окажет положительное влияние на объемы продаж в III квартале, - говорится в сообщении ММК. - Капитальные вложения в III квартале ожидаются несколько выше уровня II квартала, что обусловлено переносом сроков запуска стана 2500 и продолжением строительства фундамента под новую коксовую батарею".

Турецкий актив ММК (MMK Metalurji) во II квартале сократил реализацию товарной продукции на 7,8% по сравнению с I кварталом, до 154 тыс. тонн. В I полугодии падение составило 13,7%, до 322 тыс. тонн.

Основным бенефициаром ММК является председатель совета директоров Виктор Рашников (контролирует 84,26% акций через Mintha Holding), free float составляет 15,74%.

МинПром

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