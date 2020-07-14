Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Boeing сократит производство самолетов в два раза

14.07.20 13:59
печать
размер текста:

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 Boeing вынужден сократить объем производства самолетов в два раза, рассказал газете "Коммерсант" президент компании в России и СНГ Сергей Кравченко. По его словам, сейчас мировая авиация переживает самый масштабный в истории кризис отрасли.

С.Кравченко уточнил, что до авиакатастроф с участием Boeing 737 MAX и до кризиса, вызванного пандемией, компания делала 57 самолетов в месяц. "Постепенно выйдем на объем производства 30 самолетов в месяц. То есть это примерно вдвое меньше, чем планировали в долгосрочном прогнозе, до кризиса",— сказал он.

По словам топ-менеджера, сейчас самым популярным самолетом компании остается широкофюзеляжный Boeing 787 Dreamliner. До кризиса компании делала 14 таких самолетов в месяц. Сейчас их производство планируется снизить до 7–8 самолетов в месяц.

В прошлом году после катастроф в Индонезии и Эфиопии чистый убыток Boeing составил 636 млн долл. против прибыли 10,46 млрд долл.в 2018 году. Поставки самолетов сократились до 380 штук, включая военные версии гражданских самолетов, против 806 штук в 2018 году. Портфель гражданских заказов на конец 2019 года составил 5406 штук, сократившись за год на 87 самолетов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:57
Шмыгаль повторно предложил Уруского на пост вице-премьера по промышленности
14:44
За незаконную оптовую торговлю топливом будут наказывать
14:39
Рада приняла закон о детенизации рынка металлолома
14:28
В Европе начался рост промышленного производства
14:11
Экономика Сингапура рекордно обвалилась
13:37
ММК сократил выплавку стали на 22%
13:19
Объемы импорта в Украину резко возросли
13:08
Роттердам+ поможет сдержать рост тарифов на электроэнергию
12:49
Энергосистема Украины может принять больше энергии, произведенной АЭС
12:35
В Раде задумались о пересмотре Соглашения с ЕС
12:29
Принятие законопроекта №2426 позволит создать цивилизованный рынок металлолома
12:13
Рада легализовала игорный бизнес
12:04
Dongkuk Steel Mill расширяет производство окрашенного проката
11:54
Рада приняла закон о финансовом оздоровлении Южмаша
11:46
Kobe Steel, Vale SA и Mitsui & C будут сотрудничать по выпуску экологичной стали
11:28
Украина не согласна, что Иран сбил самолет МАУ из-за человеческой ошибки
11:15
Tokyo Steel отказалась повышать цены на август
11:03
Энергомашспецсталь за полгода увеличила производство стали на 25,9%
10:46
Дефицит госбюджета США за год вырос в 100 раз
10:31
После ряда аварий руководство Норникеля могут сменить
13.07.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!