Роттердам+ поможет сдержать рост тарифов на электроэнергию Возвращение формулы Роттердам+ поможет сдержать рост тарифов на электроэнергию, который стал возможен после того, как энергетика перешла в "ручной режим" управления. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



"Прогнозировать будущие цены на электричество с Роттердам+ станет значительно проще. Это очень важно промышленным предприятия для планирования производства", - сказал он.



Нардеп напомнил, что эксперты позитивно оценили возвращение на украинский энергетический рынок ценообразования по принципу Роттердам+. "В первую очередь, это поможет стабилизировать ситуацию в энергетике: запустить работу угольной отрасли, разобраться с накопившимися долгами, обеспечить бесперебойность работы энергосистемы в преддверии будущего отопительного сезона", - сказал С.Магера.



Он также отметил, что согласно Меморандуму с МВФ, до 1 августа Украина должна перейти на новый принцип формирования цены на газ. Это так называемый принцип импортного паритета, который можно условно назвать Амстердам+. Окончательная цена газа будет состоять из цены его покупки на бирже в Амстердаме и цены доставки газа к потребителю. Причем, распространятся это будет и на голубое топливо, добытое в Украине.



"Аналогичный принцип импортного паритета в свое время был заложен в формулу Роттердам+ в отношении цены на уголь, - напомнил С.Магера. – Данная формула перестала действовать в Украине с 1 июля 2019 года. Сделано это было под давлением общественного мнения. А вот это самое мнение было сформировано лоббистами и медийщиками, близкими к группе "Приват" и ферросплавному лобби".



"Итоги работы лоббистов Коломойского для страны, оказались, как всегда, плачевными. По оценкам экспертов, потери украинской экономики от отмены формулы Роттердам+ составили более 6 млрд. грн. Больше всего денег потеряли ТЕС – 4 млрд. грн. Около 95% шахт оказались в простое. Более 3 млн. т добытого угля – невостребованными. Десятки тысяч шахтеров остались без работы, с растущими долгами по зарплате", - добавил он.



Напомним, на днях госкомпания "Центрэнерго" согласилось покупать уголь у украинских шахт по принципу импортного паритета, который еще известен как формула Роттердам+. После этого акции протеста украинских шахтеров под Офисом президента были прекращены.



МинПром



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