Объемы импорта в Украину резко возросли Объем налогооблагаемого импорта в Украину в июне вырос на 20% по сравнению с показателями мая. Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики на своей странице в Telegram.



"Завершение жесткой фазы карантина дало толчок для восстановления экономической активности - что, в частности, изменило тренд по поставкам импорта в Украину", - говорится в сообщении.



Если в апреле 2020 года объем налогооблагаемого импорта в Украину упал на 26% (по сравнению с мартом 2020 года), в мае - еще на 4%, то в июне импорт начал восстанавливаться - и по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 20% (с 81 до 97 млрд грн).



Соответственно, поступления от таможни в июне по сравнению с маем тоже выросли на 4 млрд грн (с 23,31 до 27,45 млрд грн).



По сравнению с маем-2020, импорт нефтепродуктов (падение которого было одним из крупнейших) вырос на 1,5%. Импорт реакторов и средств наземного транспорта - на 16% и 19% соответственно.



Несмотря на такой рост, общий объем налогооблагаемого импорта остается еще "позади" показателей 2019 года: 97,2 млрд грн в июне 2020 года против 104,6 млрд грн в июне-2019.



В частности, импорт нефтепродуктов до сих пор меньше показателей июня-2019 на 8,7 млрд грн, или на 40%. Также глубоким остается уровень падения импорта реакторов, котлов, (на 1,4 млрд грн / 10%), средств наземного транспорта (на 0,7 млрд грн / на 7%).



"Но хотя общий объем налогооблагаемого импорта еще ниже прошлогоднего показатели, объем таможенных поступлений от импорта впервые с начала года фактически тождествен показателям прошлого года: 27,45 млрд грн в июне 2020 года против 27,63 млрд грн в июне-2019 (в долларах США в прошлом году они составляли 1,043 млрд, а в этом - 1,028 млрд)", - указывают аналитики.



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