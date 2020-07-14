Принятие законопроекта №2426 позволит создать цивилизованный рынок металлолома Принятие законопроекта № 2426 позволит создать в Украине цивилизованный рынок металлолома. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.



"Сам рынок выйдет из тени, у предпринимателей появятся стимулы работать легально. Большинство схем заработка для коррумпированных чиновников и людей в погонах будет закрыта. Государство, наконец, получит налоги и новые рабочие места, а металлургические предприятия – необходимое сырье. То есть выгодно будет всем, кроме тех, кто привык воровать, а не зарабатывать", - подчеркнул он.



Нардеп напомнил, что по данным объединения предприятий "Укрметаллургпром", сегодня около 80% операций с ломом находится в тени. Это происходит потому, что со времен СССР в законодательстве сохранилось множество устаревших запретов и ограничений. На них хорошо "зарабатывают" коррумпированные чиновники и правоохранительные органы. Рынок металлолома сегодня не выполняет свою главную функцию – обеспечивать сырьем металлургический комплекс. Кроме того, наличие множества правовых коллизий и высокий уровень коррупции сдерживает развитие экспорта лома черных и цветных металлов.



"Ежегодно бюджет теряет сотни миллионов недополученных налогов, а граждане – рабочие места с легальным трудоустройством. Мы с коллегами, народными депутатами Украины, решили в корне изменить ситуацию. Для этого нами разработан и внесен на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)", - сказал он.



Нардеп отметил, что законопроектом предлагается отменить разделение металлолома на промышленный и бытовой. В действующем законодательстве такое разделение присутствует. При этом нет четкого определения, какой лом является промышленным, а какой бытовым. Этой коллизией успешно пользуются правоохранительные органы. Так как принимать промышленный металлолом от населения запрещено, коррупционеры в погонах на свое усмотрение трактуют нормы законодательства. Естественно, получая от этого незаконную выгоду.



Второе новшество - упрощение требований к заготовке лома. На первичном уровне этим занимаются небольшие заготконторы. Их основная функция - собрать металлолом у населения и передать его металлургическим предприятиям. Для этого не нужно какого-либо серьезного оборудования. Чиновники же требуют от предпринимателей наличия целого перечня дорогостоящего ломоперерабатывающего и грузоподъемного оборудования. Законопроект отменяет это требование для заготовки лома, который не требует переработки.



Третье новшество - устранение ненужных административных барьеров. В частности, законопроект отменяет акты обследования, которые выдают местные администрации. Оформление таких актов потеряло смысл после того, как было введено лицензирование заготовки металлолома.



Четвертое новшество – упрощение расчетов с физическими лицами. Законопроект отменяет действующий запрет на расчеты наличными за металлолом, который сдают граждане. Кроме того, значительно упрощается документооборот в части фиксирования физлица. Раньше с документами была такая бумажная волокита, что люди предпочитали работать с теневыми дельцами, которые хотя и не требовали документов, но и не давали справедливой цены за лом.



Пятое новшество - устранение правовой коллизии в криминальном законодательстве. Сегодня, согласно ст. 213 Уголовного кодекса Украины, установлена ответственность за осуществление операций с ломом для должностных лиц предприятий, которые не включены в перечень субъектов хозяйствования, осуществляющих операции с металлоломом. Проблема в том, что после введения лицензирования операций с металлоломом необходимость такого перечня отпала. Сегодня его нет, а норма в УК есть. На этом незаконно наживаются коррумпированные правоохранители, подчеркнул народный депутат.



МинПром



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