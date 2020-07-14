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Рада приняла закон о финансовом оздоровлении Южмаша

14.07.20 11:54
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Верховная Рада приняла законопроект по финансовому оздоровлению Южного машиностроительного завода. За соответствующее решение проголосовали 324 народных депутата.

Представляя документ в парламенте один из авторов законопроекта народный депутат Дмитрий Кисилевский отметил, что Южмаше работают 6 тысяч человек которые уже 11 месяцев не получают зарплату. "Мы принимаем решения по шахтерам, чей труд тоже очень уважаемый, но даже там нет такой задолженности. А эти люди ходят на работу, и именно благодаря им наша страна еще имеет возможность производить ракеты", - подчеркнул он.

Д.Кисилевский пояснил, что законопроектом предлагается погашение долгов на предприятии на сумму в 300 млн грн. Кроме того предприятие имеет задолженность перед бюджетом в размере 2 млрд долл. "Сегодня на бюджетном комитете было принято решение что мы погасим долги по зарплате, а долги перед бюджетом отсрочим на несколько лет для того чтобы завод имел возможность оздоровиться и улучшить свое финансовое положение", - рассказал нардеп.

Он также сообщил о том, что сегодня совместно с Государственным космическим агентством разрабатывается комплекс мер, которые позволят вернуть Южмашу платежеспособность, чтобы предприятие могло вновь производить космические ракеты. Д.Кисилевский также напомнил, что ранее комитетом по экономическому развитию было проведено выездное заседание в Днепре на котором был утвержден перечень мер по возрождению космической отрасли Украины.

Как известно, законопроект о финансовом оздоровлении Южмаша был внесен в Верховную Раду 19 июня. Принятое решение позволит избежать банкротства, а также повысить капитализацию предприятия, сохранить рабочие места и улучшить показатели конкурентоспособности на мировом рынке космического машиностроения и вооружений.

МинПром

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