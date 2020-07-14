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Dongkuk Steel Mill расширяет производство окрашенного проката

14.07.20 12:04 , Металлоснабжение и сбыт
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Корейская металлургическая компания Dongkuk Steel Mill, один из крупнейших в мире производителей окрашенного проката, намерена продолжить расширение выпуска данной продукции.

На своем заводе в Пусане, где уже насчитывается восемь линий по нанесению полимерных покрытий совокупной мощностью 750 тыс. т в год (больше, чем на любом другом предприятии в мире), будет установлена девятая линия, что позволит довести совокупную производительность до 850 тыс. т.

Новую линию планируется запустить во второй половине 2021 г. Как заявляет Dongkuk Steel Mill, она будет обладать уникальными характеристиками, что укрепит лидирующие позиции компании в сегменте высококачественного проката с покрытиями.

В частности, на этой линии можно будет получать прокат шириной до 1600 мм. Применение передовых технологий, включая использование ультрафиолетового излучения, даст возможность выпускать индивидуализированную продукцию с высокой добавленной стоимостью для конкретных применений.

МинПром

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