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Kobe Steel, Vale SA и Mitsui & C будут сотрудничать по выпуску экологичной стали

14.07.20 11:46 , МеталлТорг ру
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Японская сталелитейная компания Kobe Steel заявила в понедельник, что достигла соглашения с бразильской горнодобывающей компанией Vale SA и японской торговой компанией Mitsui & Co о сотрудничестве в области предложения решений по производству новых типов железа прямого восстановления (DRI) обеспечивающих более низкие выбросы CO2 для сталелитейной промышленности.

Сокращение выбросов углерода при производстве стали является важной частью усилий по борьбе с изменением климата.

Kobe Steel будет работать со своим американским подразделением Midrex Technologies Inc, чья технология производства железа с прямым восстановлением использует природный газ для сокращения использования железной руды в сталеплавильном производстве, предлагая более низкие выбросы CO2, чем те, которые производятся с использованием доменных печей, говорится в заявлении.

МинПром

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