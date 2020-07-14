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Kobe Steel, Vale SA и Mitsui & C будут сотрудничать по выпуску экологичной стали
14.07.20 11:46 , МеталлТорг ру
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Японская сталелитейная компания Kobe Steel заявила в понедельник, что достигла соглашения с бразильской горнодобывающей компанией Vale SA и японской торговой компанией Mitsui & Co о сотрудничестве в области предложения решений по производству новых типов железа прямого восстановления (DRI) обеспечивающих более низкие выбросы CO2 для сталелитейной промышленности.
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