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Tokyo Steel отказалась повышать цены на август

14.07.20 11:15
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Крупнейшая электрометаллургическая компания Японии Tokyo Steel Manufacturing Co заявила во вторник, что цены на металлопродукцию в августе будут заморожены, для того чтобы рынок успел поглотить предыдущее повышение цен, объявленное в начала июля.

Компания подняла цены на металлопродукцию на 3,5% -7,3% в июле, чтобы отразить тенденцию к росту на международных рынках на фоне высокого спроса со стороны основного покупателя Китая.

Зарубежные рынки оставались стабильными на фоне растущего спроса со стороны Китая, в то время как японский рынок медленно восстанавливается, а заказы на строительные материалы растут, говорится в заявлении.

Но местные запасы стальных листов остаются высокими из-за медленного восстановления производственной активности.

За ценами Tokyo Steel внимательно следят азиатские конкуренты, такие как южнокорейские Posco и Hyundai Steel, а также китайская Baoshan Iron & Steel Co Ltd (Baosteel).

МинПром

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