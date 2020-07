Tokyo Steel отказалась повышать цены на август

Крупнейшая электрометаллургическая компания Японии Tokyo Steel Manufacturing Co заявила во вторник, что цены на металлопродукцию в августе будут заморожены, для того чтобы рынок успел поглотить предыдущее повышение цен, объявленное в начала июля.



Компания подняла цены на металлопродукцию на 3,5% -7,3% в июле, чтобы отразить тенденцию к росту на международных рынках на фоне высокого спроса со стороны основного покупателя Китая.



Зарубежные рынки оставались стабильными на фоне растущего спроса со стороны Китая, в то время как японский рынок медленно восстанавливается, а заказы на строительные материалы растут, говорится в заявлении.



Но местные запасы стальных листов остаются высокими из-за медленного восстановления производственной активности.



За ценами Tokyo Steel внимательно следят азиатские конкуренты, такие как южнокорейские Posco и Hyundai Steel, а также китайская Baoshan Iron & Steel Co Ltd (Baosteel).



