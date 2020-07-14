После ряда аварий руководство Норникеля могут сменить

"РусАЛ" после череды экологических аварий усомнился в компетентности менеджмента ГМК "Норникель" и его способности управлять группой, говорится в заявлении компании.
"Также возникает вопрос к совету директоров, насколько он способен влиять на происходящее в компании и отдает ли отчет в том, что данная ситуация неминуемо приведет к появлению неприятных вопросов со стороны экологического и инвестиционного сообществ", - продолжили в "РусАЛе".
В связи с этим алюминиевая компания предложила совету директоров "Норникеля" через резолюцию потребовать от Владимира Потанина как управляющего партнера поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и "изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности".
"РусАлу" принадлежит второй по величине пакет "Норникеля" после доли В.Потанина.
В конце июня "Норникель" обнаружил, что на Талнахской обогатительной фабрике (ТОФ) по меньшей мере дважды сливали техническую воду из хвостохранилища в тундру. По итогам внутреннего расследования были уволены директор и главный инженер предприятия.