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Фирташ отсудил от сети заправок WOG 600 млн грн

14.07.20 10:16
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Хозсуд Волынской области своим решением удовлетворил иск ЧАО "Концерн "Стирол" (Горловка) и решил взыскать с ООО "ВОГ Трейдинг" (Луцк) 598 млн грн, сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам, эта задолженность возникла на основании договора о предоставлении беспроцентной финансовой помощи на возвратной основе №24/02/14-1 от 24.02.2014 (срок возврата финпомощи был в 01.01.2019).

01.07.2020 Хозсуд Донецкой области отказался удовлетворить иск ООО "ВОГ Трейдинг" к ЧАО "Концерн "Стирол" о признании недействительным упомянутого договора.

По данным госреестра, конечный бенефициар ЧАО "Концерн Стирол" является олигарх Дмитрий Фирташ, а владельцы ООО "ВОГ Трейдинг" - Степан Ивахив, Сергей Лагур, Роман и София Еремеевы, которым принадлежит группа "Континиум" (среди ее активов - в т.ч. сеть АЗС WOG).

В 2018 году Group DF Дмитрия Фирташа публично заявляла о кредиторских требованиях к сети WOG на 460 млн долл. Вместе с тем, в Group DF отрицали, что она является миноритарным акционером WOG (по данным СМИ, Фирташ получил пакет акций сети в 2013 году в рамках погашения долга WOG перед банком "Надра").

МинПром

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