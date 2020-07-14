Бензин на украинских заправках продолжит дорожать - эксперты В Украине с каждым днем литр всех видов нефтепродуктов становится все дороже, снижения цен на минувшей неделе уже не было ни в одном регионе, пишет газета "Сегодня".



Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали эксперты: директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.



Эксперты говорят, что повышение стоимости бензина и дизеля в рознице происходит оттого, что еще не проданы оптовые запасы топлива, изготовленного из более дорогой нефти.

По оценкам Геннадия Рябцева, потенциал роста составляет еще около 1 грн/л.



"Половина этого потенциала была реализована за первые дни июля, но подорожавшая гривня внесла свои коррективы, и потенциал подорожания снова вырос на 40-50 коп./л, – анализирует Геннадий Рябцев. – Изменение цен было весьма неравномерным по разным областям, причем никакой закономерности, по сравнению с минувшей неделей, не наблюдалось. В одних регионах рост был таким же, как неделю назад – это около 20 коп./л, как, например, на Житомирщине, в других областях темпы подорожания ускорились, особенно это заметно в Киеве и области, в третьих, как на Луганщине, оказались символическими – 1-2 коп./л. Но замечу, что неделю назад в Луганской области топливо подорожало почти на гривню за литр, больше, чем где-либо".



Сергей Куюн также говорит, что рынок продолжает реализовывать накопившийся потенциал роста цен.



"Пружина" постепенно разжимается, это очень заметно, цены в рознице постоянно повышаются – говорит Сергей Куюн. – В течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), или до 16,80 грн/л за А-92 и на 17,75 грн/л за А-95. ДТ с начала месяца подорожало в опте на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л. За первую неделю июля оптовые цены выросли еще на 5%. В итоге с начала июля розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 70 коп./л. Ряд операторов АЗС 13 июля повысили розничные цены на 20–30 коп./л. Например, на 30 коп./л цены выросли в сети Shell: бензин А-95 подорожал до 24,00 грн/л, А-92 — до 22,49 грн/л, ДТ — до 23,20 грн/л. На станциях UPG, "БРСМ-Нафта" и BVS все виды топлива подорожали на 20 коп./л".



Артем Куюн отметил, что рынок газа на минувшей неделе вел себя необычно: несмотря на серьезный профицит топлива, цены росли везде.



"Причиной стало то, что газ в опте снова подорожал примерно на 1000 грн/т, или в пересчете, на 50 коп./л и замер, – отметил Артем Куюн. – При этом предпосылки для дальнейшего повышения цен сохранились".



Сергей Куюн говорит, что на наступившей неделе повышение цен продолжится.



"Присутствует вероятность роста цен еще в пределах 50 коп./л на бензин и дизель, – уточнил Сергей Куюн. – Но зато "самоликвидировался" такой фактор, как повышение курса гривни, так как курс вернулся почти к прежним значениям".



Геннадий Рябцев также ожидает, что подорожание бензина и дизтоплива продолжится. По его словам, все зависит от украинской группы "Приват", АЗС которой по-прежнему держат очень низкие цены – в пределах 21 грн/л.



"Разрыв с брендовыми сетями достиг 4,5 грн/л, это уже 20% стоимости. Поэтому с большой вероятностью стоит ожидать, что ценники на стелах приватовских заправок вырастут на неделе на 50 коп., а то и более", – отметил Геннадий Рябцев.



Артем Куюн прогнозирует, что на этой неделе цены на газ останутся стабильными, так как пока в опте они остановились, а рекордные 161 тыс. т сжиженного газа, завезенные в июне по более низким, чем сейчас, ценам, пока не распроданы.



"Цены еще неделю сдержит высокая конкуренция и значительные запасы, – утверждает Артем Куюн. – Но потенциал роста сохраняется, и вскоре мы его увидим. Нынешняя неделя окажется переломной, так как и оптовая закупка на границе выросла, и запасы постепенно расходуются".



МинПром



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