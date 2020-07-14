Роттердам+ обеспечит бесперебойную работу украинской энергосистемы Формула Роттердам+ гарантирует наиболее выгодную цену и обеспечивает бесперебойную работу энергосистемы, позволяет выживать госшахтам. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.



"И правительство Шмыгаля, и Президент Зеленский признали, что "импортный паритет" - абсолютно справедливая методика ценообразования. Уверен, что Роттердам+ позволит возобновить полноценную работу отечественных угледобывающих предприятий", - сказал он.



Нардеп напомнил, что до 1 июля 2019 года именно она определяла прогнозную цену угля, необходимую для расчета цены электроэнергии для промышленных потребителей. Многим игрокам рынка такой расклад был очень неудобен. По его словам, формулу Роттердам+ с утра до ночи демонизировали с единственной целью – как можно скорее избавиться от нее.



"Вот только спустя год оказалось, что ее упразднение нанесло невероятный ущерб экономике – цена на уголь не только не снизилась, но и существенно увеличилась. По разным подсчетам, убыток от отмены формулы составил более шести миллиардов гривен", - отметил М.Магомедов.



Напомним, на днях госкомпания "Центрэнерго" согласилось покупать уголь у украинских шахт по принципу импортного паритета, который еще известен как формула Роттердам+. После этого акции протеста украинских шахтеров под Офисом президента были прекращены.



МинПром



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