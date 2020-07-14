Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Роттердам+ обеспечит бесперебойную работу украинской энергосистемы

14.07.20 08:47
печать
размер текста:

Формула Роттердам+ гарантирует наиболее выгодную цену и обеспечивает бесперебойную работу энергосистемы, позволяет выживать госшахтам. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

"И правительство Шмыгаля, и Президент Зеленский признали, что "импортный паритет" - абсолютно справедливая методика ценообразования. Уверен, что Роттердам+ позволит возобновить полноценную работу отечественных угледобывающих предприятий", - сказал он.

Нардеп напомнил, что до 1 июля 2019 года именно она определяла прогнозную цену угля, необходимую для расчета цены электроэнергии для промышленных потребителей. Многим игрокам рынка такой расклад был очень неудобен. По его словам, формулу Роттердам+ с утра до ночи демонизировали с единственной целью – как можно скорее избавиться от нее.

"Вот только спустя год оказалось, что ее упразднение нанесло невероятный ущерб экономике – цена на уголь не только не снизилась, но и существенно увеличилась. По разным подсчетам, убыток от отмены формулы составил более шести миллиардов гривен", - отметил М.Магомедов.

Напомним, на днях госкомпания "Центрэнерго" согласилось покупать уголь у украинских шахт по принципу импортного паритета, который еще известен как формула Роттердам+. После этого акции протеста украинских шахтеров под Офисом президента были прекращены.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
08:52
Китайские производители автолиста сравнялись по качеству с японскими
08:02
Большинство пенсионеров в Украине получают менее 3 тыс грн в месяц
13.07.20
18:04
Украина теряет миллиарды долларов на внешней торговле
17:50
Каждый авиапассажир будет платить за вылет из Украины
17:33
НКРЭКУ призывают пересмотреть повышение тарифа на электроэнергию
17:09
Франция инвестирует в украинские проекты 1,5 млрд евро
16:55
Бизнес пока останется без кредитов с госгарантиями
16:40
НБУ значительно повысил курс доллара
16:31
Днепроспецсталь в первом полугодии снизила объемы производства
16:15
На местные выборы потратят свыше 1 млрд грн
15:57
В Кабмине передумали назначать Уруского вице-премьером по промышленности
15:46
Упразднение формулы Роттердам + нанесло колоссальный ущерб экономике
15:32
Зеленский отозвал постановление о местных выборах
15:12
Украинцы не верят в светлое будущее экономики страны
14:48
Перу надеется к концу июля полностью восстановить горнодобычу
14:14
В Европе снижаются цены на газ
13:44
В июне Австралия увеличила поставки руды в Китай
13:01
Во втором квартале Северсталь сократила производство и продажи
12:37
МЭА ожидает скорого возобновления американской нефтедобычи
12:32
Цены на украинских заправках идут вверх
10.07.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!