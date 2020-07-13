Упразднение формулы Роттердам + нанесло колоссальный ущерб экономике Упразднение формулы Роттердам + нанесло колоссальный ущерб экономике и потребителям. Такое мнение высказала народный депутат Виктория Гриб.



Она отметила, что после отмены формулы цена на уголь не только не снизилась, а существенно увеличилась. По подсчетам экспертов, убыток Украины от отмены формулы составил более 6 млрд грн.



"Вы наверняка помните, сколько грязи было вылито на формульное ценообразование, как вдруг оказалось, что оно гарантирует наиболее выгодную цену. А еще оказалось, что именно "Роттердам" обеспечивал бесперебойную работу энергосистемы, позволял выживать госшахтам и сдерживал рост тарифов. Не удивляйтесь. По такому принципу сегодня работает практически вся Европа. До "Роттердама" цена на электроэнергию определялась вручную, что создавало почву для коррупции. Формула вернула прозрачность энергорынку", - отметила В.Гриб



Нардеп напомнила, что за газ украинцы платят по аналогичной формуле только с другим названием - Амстердам+. "Именно такой подход был принят под давлением МВФ в меморандуме, подписанным лично Владимиром Зеленским. И в этом нет ничего удивительного. Обе формулы являются прозрачными и оправданными, что подтверждено множественными экспертизами", - сказала она.



"Новое правительство признает, что "импортный паритет" - справедливая и единственно правильная методика ценообразования на внутреннем рынке. И горняки, и вся угольная отрасль от этого только выиграют", - уверена В.Гриб.



Как сообщалось, на днях украинские шахте прекратили акцию протеста под Офисом президента после того как компания "Центрэнерго" заключила контракт на поставку угля по принципу импортного паритета.



МинПром



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