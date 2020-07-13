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Зеленский отозвал постановление о местных выборах

13.07.20 15:32 , РБК Украина
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Президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады постановление о местных выборах. По данным источников РБК-Украина, причина - некорректное описание, как будут проходить выборы в районных советах.

Об отзыве постановления объявил первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук.

Р.Стефанчук отметил, что президент направил в Верховную Раду письмо, чтобы из сегодняшней повестки дня снять проекты №3809 (о назначении местных выборов, - ред.) и №3708, 3708-1 - о зарплатах чиновников. Последний документ предусматривает снятие ограничения в 47 тыс. грн, которое было введено на время карантина.

При этом источник РБК-Украина в руководстве фракции "Слуга народа" еще до объявления Р.Стефанчука заявил, что Рада сегодня не будет рассматривать постановление о выборах.

Он также добавил, что в поданном постановлении некорректно описано, как будут проходить выборы в районных советах. Сегодня парламентский комитет по вопросам организации государственной власти пытался скорректировать и передать в тираж уточненную версию, но депутаты не успели подготовить документ до 14:00

"Комитет собрался, но мы не пришли к понятному ответу, как это правильно сделать", - отметил источник.

Напомним, на прошлой неделе в Раду внесли проект постановления о местных выборах, которые должны пройти 25 октября 2020 года.

МинПром

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