Зеленский отозвал постановление о местных выборах

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады постановление о местных выборах. По данным источников РБК-Украина, причина - некорректное описание, как будут проходить выборы в районных советах.



Об отзыве постановления объявил первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук.



Р.Стефанчук отметил, что президент направил в Верховную Раду письмо, чтобы из сегодняшней повестки дня снять проекты №3809 (о назначении местных выборов, - ред.) и №3708, 3708-1 - о зарплатах чиновников. Последний документ предусматривает снятие ограничения в 47 тыс. грн, которое было введено на время карантина.



При этом источник РБК-Украина в руководстве фракции "Слуга народа" еще до объявления Р.Стефанчука заявил, что Рада сегодня не будет рассматривать постановление о выборах.



Он также добавил, что в поданном постановлении некорректно описано, как будут проходить выборы в районных советах. Сегодня парламентский комитет по вопросам организации государственной власти пытался скорректировать и передать в тираж уточненную версию, но депутаты не успели подготовить документ до 14:00



"Комитет собрался, но мы не пришли к понятному ответу, как это правильно сделать", - отметил источник.



Напомним, на прошлой неделе в Раду внесли проект постановления о местных выборах, которые должны пройти 25 октября 2020 года.



МинПром

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