Перу надеется к концу июля полностью восстановить горнодобычу Как заявила министр энергетики и рудников Перу Сусана Билка, все предприятия горнодобывающей промышленности страны должны восстановить производство до 100%-ной загрузки мощностей до конца июля благодаря отмене карантина, введенного в этой стране еще в середине марта. Тем не менее восстановление отрасли продлится до декабря.



Перу является вторым по величине в мире поставщиком меди, цинка и серебра. За первые пять месяцев текущего года объем производства этих металлов составил соответственно 768,5 тыс. т, 398,8 тыс. т и 1,05 тыс. т, что на 22,6; 29,0 и 31,6% меньше, чем за тот же период годичной давности.



Все ведущие горнодобывающие компании, имеющие предприятия в Перу, сообщили, что возобновили работу, максимум, в начале июля. При этом все отчитались о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.



По словам С.Билки, продолжена и реализация крупнейших проектов по добыче руд цветных металлов или расширению действующих предприятий. Это, в частности, Quellaveco компании Anglo American, Mina Justa компании Minsur и Toromocho компании Chinalco. Однако их завершение будет сдвинуто "вправо" на несколько месяцев.



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