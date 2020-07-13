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Во втором квартале Северсталь сократила производство и продажи

13.07.20 13:01
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Во втором квартале российская "Северсталь" сократила выплавку стали на 2%, до 2.81 млн тонн вследствие сокращения объема производства чугуна. Об этом говорится в сообщении компании.

Объем производства чугуна сократился на 3% к предыдущему кварталу и составил 2.33 миллиона тонн в связи с ремонтными работами на ДП №1, №4 и №5.

Консолидированные продажи стальной продукции снизились во втором квартале на 7% к предыдущему кварталу и составили во 2 квартале 2020 года 2.55 млн тонн из-за снижения объемов производства стали и возросшей доли экспортных продаж с более длительным сроком реализации. Также вырос объем складских запасов на конец второго квартала 2020 года.

Объем производства чугуна в Северстали вырос в первом полугодии 2020 года на 2% относительно 6 мес. 2019 и составил 4.74 млн тонн в результате сокращения планового времени краткосрочных ремонтов и повышения энергоэффективности. Производство стали сократилось до 5.66 млн тонн на фоне продажи сортового завода Балаково в 2019 году.

МинПром

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