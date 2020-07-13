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МЭА ожидает скорого возобновления американской нефтедобычи

13.07.20 12:37
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Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем июльском отчете сообщает, что производство нефти в Соединенных Штатах, существенно сократившееся в первом полугодии, может восстановиться в июле-декабре. Об этом пишет издание enkorr.

По оценке МЭА, в апреле США снизили добычу месяц к месяцу на 1 млн барр./сут. (б/с), в мае — еще на 1,3 млн б/с, в июне — на 500 тыс. б/с. Но падение, по мнению экспертов МЭА, достигло дна, и во втором полугодии добыча может начать расти.

При этом МЭА улучшило прогноз по спросу на нефть в текущем году. Если ранее предполагалось, что падение спроса по сравнению с 2019 годом составит 8,1 млн б/с, то сейчас речь идет о 7,9 млн б/с. В целом спрос на нефть по году составит 92,1 млн б/с. Агентство отмечает, что худший период пройден (в первом полугодии потребление нефти падало почти на 11 млн б/c). МЭА ожидает, что в 2021 г. спрос вырастет уже до 97,4 млн б/с, то есть окажется лишь на 2,6 млн б/с ниже, чем в 2019 г.

Что касается предложения, то оно, благодаря сделке ОПЕК+ и снижению добычи под влиянием низких цен, сократится в 2020 г. на 7,1 млн б/с. В 2021 г. возможно восстановление предложения на 1,7 млн б/с. При этом по итогам июня предложение снизилось до минимума за последние девять лет и составило 86,9 млн б/с.

Сделка ОПЕК+ в июне, по оценкам МЭА, была выполнена на 108% (в мае было 89%).

Как сообщал enkorr, ОПЕК и союзные государства, не входящие в картель, 15 июля обсудят в режиме видеоконференции ситуацию на рынке и будущее сделки по сокращению добычи нефти. В частности, может быть принято решение об увеличении нефтедобычи на 2 млн б/с.

МинПром

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