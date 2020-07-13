ArcelorMittal запускает домну на бразильском метзаводе Tubarao Корпорация ArcelorMittal сообщила, что 26 июля возобновит выплавку чугуна в доменной печи № 2 на металлургическом комбинате Tubarao, расположенном в бразильском штате Эспириту-Санту на юге страны.



Данная печь была остановлена для проведения капитального ремонта в конце 2019 г., но из-за эпидемии коронавируса и спада на национальном и мировом рынке стали не была возвращена в строй после его завершения в марте текущего года.



Как сообщает ArcelorMittal запуск ДП № 2 мощностью 1,2 млн. т в год стало возможным благодаря расширению спроса на бразильские слябы со стороны Китая.



Комбинат Tubarao является одним из крупнейших производителей товарных слябов в мире, а также выпускает горячекатаный прокат. Совокупная мощность предприятия составляет 7,5 млн. т стали в год.



Однако пока что на комбинате функционирует только одна доменная печь производительностью 3,5 млн. т в год. Третья была остановлена в апреле текущего года, и ее возвращение в строй пока не планируется.



МинПром



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