CША начали торговую войну с Францией США намерены повысить налоговые пошлины на ряд импортируемых из Франции товаров общей стоимостью до 1,3 млрд долл. (1,13 млрд евро) в ответ на введение Парижем цифрового налога. Об этом пишет DW.



Среди прочего, речь идет о дополнительных пошлинах в размере 25% на косметику и сумки. Их вступление в силу отложено на 180 дней, говорится в заявлении торгового представительства США. Ведомство намерено наблюдать за развитием переговоров с французской стороной и может принять соответствующие изменения.



В июле 2019 года президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон об установлении трехпроцентного налога на оборот средств, связанный с продажей крупными технологическими компаниями цифровых услуг на территории страны. Его обязаны платить концерны, годовой оборот которых по всему миру составляет не менее 750 млн евро, из которых не менее 25 млн приходятся на Францию. Вступление налога в силу было отложено до конца 2020 года.



В первую очередь, он касается американских компаний Google, Apple, Facebook и Amazon. Торговое представительство США окрестило налог "дискриминационным" и ограничивающим торговую деятельность Соединенных Штатов.



МинПром



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