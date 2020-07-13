Наводнения подорвали экономику Китая на 11 млрд долл. Проливные дожди в ряде районов Китая вынудили власти объявить предпоследний - второй уровень опасности наводнения, сообщили в воскресенье китайские СМИ.



Наивысшим уровнем опасности является первый.



Как следует из сообщений, уровень воды в 212 реках в стране повысился до угрожающего уровня, а 19 из них - его уже превзошел.



В результате наводнений более 140 человек погибли или считаются пропавшими без вести, затоплены 3,5 млн га сельскохозяйственных угодий, разрушены или частично пострадали более 28 тыс. домов и построек.



Власти оценивают экономический ущерб от стихии в 82,2 млрд юаней (11,75 млрд долл.).



МинПром



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