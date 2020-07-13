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Чурий останется заместителем главы НБУ после истечения срока полномочий

13.07.20 09:26 , Укринформ
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Замглавы Национального банка Украины Олег Чурий, срок полномочий которого истек 10 июля, будет находиться в должности до назначения и вступления в должность нового заместителя председателя - куратора блока "Рыночные операции".

Сообщение об этом размещено на сайте НБУ.

"Согласно статье 20 Закона Украины "О Национальном банке Украины" заместитель председателя НБУ, срок полномочий которого истек, занимает должность до вступления в должность вновь назначенного заместителя председателя. Согласно Олег Чурий продолжит находиться на этом посту до назначения и вступления в должность вновь назначенного заместителя председателя - куратора блока "Рыночные операции", - говорится в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что О.Чурий продолжит и дальше полноценно исполнять все возложенные на заместителя председателя полномочия, в том числе участвовать в заседаниях правления Национального банка и принятии решений, заседаниях комитетов по монетарной политике, финансовой стабильности, по управлению активами и пассивами, а также кредитного комитета.

Срок полномочий О.Чурия в должности заместителя председателя Национального банка истек 10 июля 2020 года.

О.Чурий занимает эту должность с 1 июня 2015 года. Как заместитель председателя НБУ он отвечает за работу блока "Рыночные операции", в который входят Департамент открытых рынков, Департамент сопровождения кредитов, Управление депозитарной деятельности Национального банка Украины, Отдел корпоративных прав.

Как сообщалось, 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности председателя Национального банка по его собственному желанию.

МинПром

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