Норникель попал в очередной скандал с разливом топлива

Около 44,5 тонны авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель"), сообщила 12 июля пресс-служба "Норникеля".



По ее данным, разгерметизация продолжалась около 15 минут.



Ранее пресс-служба "Норильсктрансгаза" сообщала о разливе до 20 тонн керосина при разгерметизации трубопровода на Таймыре.



В свою очередь пресс-служба прокуратуры Красноярского края заявила, что ведомство начало проверку по факту инцидента.



Пресс-служба "Норильсктрансгаза" сообщила, что угрозы жизни и здоровью людей нет, работы по перекачке топлива приостановлены, предпринимаются все возможные меры для ускоренного сбора пролитого топлива.



Следственные органы возбудили уголовное дело по факту разлива более 40 тонн авиационного топлива в районе поселка Тухард на Таймыре. Об этом сообщает краевое следственное управление Следственного комитета России.



Дело заведено по статье УК РФ "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ".



Как отмечается на сайте ведомства, при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад произошла разгерметизация трубопровода и разлив авиатоплива объемом более 44 тонн на территорию вертолетной площадки и прилегающую к ней территорию.



Напомним, ЧП на ТЭЦ-3 "НТЭК", которая обеспечивает энергоснабжение Норильского промышленного района, произошла 29 мая: разгерметизировался топливный бак, загорелись нефтепродукты. Хранилище содержало более 21 тыс. тонн дизельного топлива, загрязняющая жидкость попала в ручей, который впадает в реку Амбарная.





МинПром





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