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В Иране объяснили настоящую причину, по которой был сбит украинский самолет

13.07.20 08:29 , Интерфакс
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Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в январе этого года был сбит иранскими ПВО из-за отсутствия связи зенитного комплекса "Тор-М1" с командным пунктом средств ПВО, объяснили в Тегеране.

Об этом говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана по результатам расследования.

Было установлено, что незадолго до трагедии зенитный ракетный комплекс был перемещен в другое место, однако не был перенастроен на нужное направление. Связь у зенитчиков с командованием отсутствовала, они ошибочно приняли украинский Boeing за военный объект противника и осуществили пуск ракеты.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (в том числе девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - Германии и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

МинПром

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