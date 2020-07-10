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Интерпайп Сталь призывает Кабмин и НКРЭКУ не повышать тариф на передачу э/э

10.07.20 16:47
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Электросталеплавильный комплекс Интерпайп Сталь выступает категорически против двукратного повышения тарифа на передачу электроэнергии с 1 августа 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как подчеркивается в заявлении, украинский горно-металлургический комплекс - одна из базовых отраслей экономики страны, находится в кризисном состоянии из-за падения внешних рынков. При этом пандемия коронавируса только усугубила его положение. По итогам 1 полугодия 2020 года отечественные метпредприятия существенно сократили выплавку стали.

Так, только Интерпайп Сталь за 5 месяцев текущего года сократила производство на 17%. Кроме того, предприятия Интерпайп продолжают работать в условиях резкого снижения спроса на продукцию. В первом полугодии объемы производства снизились на 30-40%. Прогноз на второе полугодие также негативный.

Рост тарифа на передачу э/энергии будет означать удар по 250 тыс. человек - работникам ГМК и 600 тыс. человек с учетом смежников. Пересмотр тарифа на транспортировку приведет к удорожанию электроэнергии для металлургов в среднем на 13%.

"Интерпайп инвестировал 1 млрд долл. в том числе и в строительство инновационного сталеплавильного завода в Днепре. Интерпайп Сталь соответствует самым жестким европейским требованиям к защите окружающей среды и является редким примером "зеленой" металлургии в Украине. Выбросы CO2 нашего электроплавильного комплекса ничтожны, в 10 раз ниже, чем на традиционных интегрированных меткомбинатах. И мы не понимаем, почему металлурги должны оплачивать самый высокий "зеленый" тариф в мире", -  подчеркнул директор по экономике и финансам Интерпайпа Денис Морозов.

"На наших предприятиях работают 11 тысяч сотрудников, а около 50 тысяч членов их семей зависят от того, продолжат ли заводы работать в текущих условиях. При этом спрос на нашу продукцию на внутреннем и внешних рынках резко упал на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией. На сегодняшний день 85% нашей продукции экспортируется, а удорожание электроэнергии приведет к катастрофическим последствиям - вплоть до полной потери продаж на внешних рынках и остановке наших предприятий. Мы призываем Кабинет министров Украины и Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, не допустить повышения тарифа на передачу электроэнергии для промышленности", - подчеркнул он.

Интерпайп – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году Интерпайп реализовал 798 тыс. т готовой продукции, в том числе – 203 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW. В Интерпайп работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд. грн.

МинПром

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